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'Ocak ayında Aslan olacak!' Ünlü gazeteci resmen duyurdu! Galatasaray'ın gözdesi Memphis Depay, Barcelona'dan ayrılıyor!

26.11.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, Dünya Kupası arasına lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alarak girmişti. Sarı - kırmızılıların sezon başında başlattığı transfer yağmuru, devre arasında da devam edecek gibi gözüküyor. Aslan'ın gündeminde yer alan Memphis Depay ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldızın ocak ayında Barcelona'dan ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Memphis Depay

Memphis Depay

HOL Hollanda
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray; yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılılar daha birçok isimle görüşme yapmış ancak anlaşma gerçekleştirememişti. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı - kırmızılılar, yazın başlayan transfer fırtınasını devre arasında da sürdürmeyi planlıyor.

GALATASARAY'A DEPAY MÜJDESİ

SEZON BAŞINDA İSTEMİŞTİ

SEZON BAŞINDA İSTEMİŞTİ

Galatasaray, sezon başında İspanya La Liga devi Barcelona'nın yıldız futbolcusu Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istemiş ancak oyuncuya imza attıramamıştı.

FLAŞ GELİŞME

FLAŞ GELİŞME

Barcelona'da kalan ancak forma şansı bulmakta zorlanan Hollandalı golcü için sıcak bir gelişme yaşandı.

OCAK AYINDA AYRILIYOR

OCAK AYINDA AYRILIYOR

Ünlü gazeteci Nicolo Schira, Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in Memphis Depay'ı kadrosunda görmek istemediğini ve yıldız futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılacağını iddia etti.

ROTA; GALATASARAY

ROTA; GALATASARAY

Bu gelişme sonrasında adı sıkça Galatasaray ile anılan 28 yaşındaki oyuncunun ocak ayında sarı - kırmızılı formayı giyeceği öne sürüldü.

9 MAÇTA 6 GOLE DİREKT ETKİ

9 MAÇTA 6 GOLE DİREKT ETKİ

Bu sezon milli takımlar da dahil 9 resmi maça çıkan Depay, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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