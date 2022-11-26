'Ocak ayında Aslan olacak!' Ünlü gazeteci resmen duyurdu! Galatasaray'ın gözdesi Memphis Depay, Barcelona'dan ayrılıyor!

Galatasaray; yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılılar daha birçok isimle görüşme yapmış ancak anlaşma gerçekleştirememişti. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı - kırmızılılar, yazın başlayan transfer fırtınasını devre arasında da sürdürmeyi planlıyor.