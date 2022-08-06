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Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı

06.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya gitmek üzere dün hareket eden 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirleyecek.

Gemide Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından denetim icra edilecek.

Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.

Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere dün Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen isimli gemi ile Ukrayna'dan Karasu'ya gitmek üzere aynı limandan hareket eden 12 bin ton mısır taşıyan Polarnet isimli Türk bayraklı geminin de gün içerisinde İstanbul Boğazı girişine ulaşması bekleniyor.

Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı

Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı

Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı

Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı

Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı

Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı

Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı

Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı

Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı

Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı

Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı

Odessa'dan gelen "Navi-Star" gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı

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