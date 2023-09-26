Okan Buruk maça damga vuran penaltı için konuştu! Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi...

BOEY SÖZLERİ

"Demin soyunma odasında onu konuşuyorduk; keşke Sacha Boey'i dinlendirseydik. 2-3'ü bulabilseydik Sacha Boey'i dinlendirecektik. Sacha, oynamayı ve antrenman yapmayı çok seviyor. Takıma müthiş enerji veriyor. Kazandığı ikili mücadeleler, maç içinde takımın direncini artırıyor. İyi bir profesyonel, iyi bir insan. Hep çalışıyor, kendini hazır tutuyor. Sacha çok önemli biri. Tabii ki savunmacı farklı oluyor ama Sacha savunma oyunculuğu dışında da geçen maçta attığı gol önemliydi. Bugün gol de atabilirdi, asistler de yapabilirdi. Oyunun iki yönünü de çok iyi oynuyor. Sacha gibi biri bizimle olduğu için şanslıyız."