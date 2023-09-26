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  4. Okan Buruk maça damga vuran penaltı için konuştu! Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi...

Okan Buruk maça damga vuran penaltı için konuştu! Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi...

26.09.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 3. hafta erteleme karşılaşmasında İstanbulspor'u tek golle geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray İstanbulspor'u deplasmanda tek golle mağlup ederken maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmaya Kerem ve Icardi'nin yaptığı penaltı organizasyonu damga vururken, teknik direktör Okan Buruk maçın ardından kaçan bu penaltı pozisyonuna dair açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor Galatasaray maçında inanılmaz an! "Tüm dünyada haber olur" İstanbulspor Galatasaray maçında inanılmaz an! "Tüm dünyada haber olur"

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

"DAHA FARKLI OLABİLİRDİ" 

"DAHA FARKLI OLABİLİRDİ" 

"Çok hızlı başladık, 1-2-4-6. dakikalar... Çok kolay rakip kaleye gittik. Sonlandırmada büyük bir problem yaşadık. Rakip kale çevresine gittiğimizde son paslar, şutlar, ortaları iyi yapabilsek çok gol bulurduk. Günün sonunda 1-0 galibiyet ama daha farklı bitebilirdi. Bir yandan bunu istiyoruz. Maçın sonunda da her şey olabilir. Rakip gelir, gol olur. İkinci yarı başında rakibe tehlikeli fırsatlar verdik ama onun dışında maçın hakimi bizdik. Maçı daha erken bitirsek, 2-3'ü bulsak bizim için de farklı olacaktı."

"HER ŞEYİN ÜSTÜNDE"

"HER ŞEYİN ÜSTÜNDE"

"Çok üst üste maçlar oynadık. Dinlendirmemiz gereken oyuncular vardı. Bir türlü buna ulaşamadık. Bugün kazandık, 3 puanla bitirdik. Bu akşamı yine lider bitiriyoruz. Rakipler oynayacak ama üst üste 5 maç kazandık. Yola devam ediyoruz. Cumartesi yine sahamızda maç var. Kazanmak her şeyin üstünde..."

PENALTI YORUMU

PENALTI YORUMU

"Aslında bu uzun zamandır kendi aralarında konuştukları bir şeydi. Geçen sezon birkaç maçta konuşmuşlardı. Bugün denediler. Penaltı tabii ki kaçabilir. Bu oyuncularımın aldığı sorumluluk. Direkt vursa da kaçabilirdi. Biz de bunu duyuyorduk geçen sezon. Kendilerine özgüvenleri var. Icardi daha önce bunu yapmıştı ve tekrarlamak istedi. Oyuncularımın kararına saygı duyuyorum.

Penaltı atılır, kaçırılır. Oyuncularımın yanındayım. Hiç önemli değil. Şu da yanlış anlaşılmasın; rakibimize saygısızlık değildi bu. Geçen sene daha zorlu maçlarda bunu denemek istediler. Bu onların düşünceleriydi. Aslında doğru da yaptılar ama son vuruş dışarı gitti. Penaltı direkt vuruşta da kaçsa üzülüyorsun. Aynı üzüntü. Önemli olan kendilerine özgüvenleri. Mauro Icardi, sonra attığı golle takımına maçı kazandırdı."

BOEY SÖZLERİ

BOEY SÖZLERİ

"Demin soyunma odasında onu konuşuyorduk; keşke Sacha Boey'i dinlendirseydik. 2-3'ü bulabilseydik Sacha Boey'i dinlendirecektik. Sacha, oynamayı ve antrenman yapmayı çok seviyor. Takıma müthiş enerji veriyor. Kazandığı ikili mücadeleler, maç içinde takımın direncini artırıyor. İyi bir profesyonel, iyi bir insan. Hep çalışıyor, kendini hazır tutuyor. Sacha çok önemli biri. Tabii ki savunmacı farklı oluyor ama Sacha savunma oyunculuğu dışında da geçen maçta attığı gol önemliydi. Bugün gol de atabilirdi, asistler de yapabilirdi. Oyunun iki yönünü de çok iyi oynuyor. Sacha gibi biri bizimle olduğu için şanslıyız."

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