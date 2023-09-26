SON DAKİKA: İstanbulspor-Galatasaray maçında inanılmaz an! Böyle penaltı görülmedi "Tüm dünyada haber olur"

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Mücadelenin 35. dakikasında Icardi, Okan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Kerem Aktürkoğlu ve Icardi arasında gerçekleştirdiği kısa konuşmanın ardından beklenmedik bir şekilde Kerem Aktürkoğlu topun başına geçti.

HERKES BAKAKALDI

Kerem Aktürkoğlu'nun pas olarak kullandığı penaltı vuruşunda Icardi bomboş kalede çerçeveyi bulamadı ve dışarı attı. Sarı-Kırmızılı kulübe ve izleyenler şaşkına dönerken sahalarda nadir görülen bir an yaşandı.

"TÜM DÜNYADA HABER OLUR"

Karşılaşmanın spikeri Yalçın Çetin ise ilk yarının sona ermesinin ardından yaşanan bu pozisyon için "Tüm dünyada haber olacak bir olay" ifadelerini kullandı.

