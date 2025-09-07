Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Herkesi ters köşe yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW TV'de katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Buruk açıklamasında Sarı-Kırmızılılar'a dair birçok konuya değinirken, dikkat çeken bilgiler verdi.
"Ben de bunu istedim. Avrupa maçı oynayacağımız için önceden bizim için en uygun tarihleri veriyoruz federasyona. Cumartesi oynanması bizim için avantaj olacak. Bununla ilgili gerekli girişimi yaptık. TFF de bize yardımcı olmaya çalışıyor diğer kulüplerle birlikte. İki maç arasında 5 gün olursa, bir tane daha taktiksel antrenman yapma şansım olacak. Bunu talep ettik. İnşallah olacak gibi, bekliyoruz."
“Her türlü 1. torbadan güçlü takımlar geleceğini biliyorduk. En şanssız 4. torba oldu. Monaco'nun yerine başka takım olabilirdi. Kendimizi test edeceğimiz ve iddialı olduğumuz bir fikstür. En zor ikinci fikstürmüş bizimki. Baskı var tabii ki ama bunu buraya getiren biziz. Bu hayalleri kurduran ben ve oyuncularım. Yönetimin kurduğu kadroyla tabii ki. Bu seneki kadroya bakınca, taraftarın Şampiyonlar Ligi'nde hayal kurması normal. Biz de aynı istekteyiz. Duygularımız bir taraftarımızla. Şampiyonlar Ligi bizim için önemli olacak. Çok iyi bir kadro kurduk. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde bunu kullanmamız gerekiyor. Bunu bu sene iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Rotasyonları iyi yapmamız gerekecek. Türkiye Ligi, bizim için her türlü lokomotif. Onun yanında Şampiyonlar Ligi'nde de 24 takımın, 16 takımın, 8 takımın arasında yer almayı hayal kurduk."
"Leroy Sane'nin sözleşmesi bittiği için direkt anlaşabileceğiniz bir oyuncuydu. Başkanımızın önderliğinde, her şeye karar veren o. Abdullah Bey ile birebir görüşmeleri gerçekleştirdik. Ben de videolu görüşme gerçekleştirdim. Avantajımız, Almanya'dan gelmesi. Çok fazla Türk arkadaşı var. Onun yanında eşinin Türkiye'ye sevgisi. En önemlisi, Galatasaray ile deplasmanda oynamış olması. Nasıl bir atmosfer, tutku olduğunu gördü. Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferini gören her oyuncu gelmek için büyük bir istek duyuyorlar. Sane'deki en büyük şeylerden biri. Maddi olarak da iyi bir teklif yaptık. Projemizi anlattık. Burada olduğu için mutlu. Daha da üzerine koyacak gidecek. Bizim için önemli bir transfer oldu. Çok önemli bir kanat oyuncusunu kadromuza kattık."
"Kaleci farklı bir şey. Onu seçmek farklı bir deneyim. 13 yıldır kaleci almamışsınız. O da zorlu bir şeydi. Uğurcan'ın gelmesi, hem Türk olması hem ligi bilmesi hem arkadaşları, yaşı da uygun, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edebilecek bir yaşta. Türk oyuncunun kadroda olması da çok önemli. Bizim de çok istediğimiz bir seçenekti. Donnarumma da boşta kalabilirdi, o da Galatasaray'a gelebilirdi. Görüştüğümüz başka isimler de vardı. Bir tanesinin kulübü 40-45 istedi. Bir tanesi başka bir şey istedi. En sonunda çok istediğimiz kaleciyi aldık. Zaten Günay gibi iyi bir kalecimiz vardı. Şu anda iki tane çok iyi kalecimiz oldu."
"Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık, açıklama yaptı. Son hafta yine girişim yaptık ama Inter vermek istemediğini söyledi. Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler. Böyle bir girişim yaptık." "İlkay, maaşından fedakarlık yaptık. Hakan da yaptı ama kulübünün çok büyük beklentisi vardı. Inter bize verse, onun yerine 40-45 harcaması gerekiyordu belki. Çok önemli bir oyuncu. Onun için operasyonu bizim için zor oldu. Son hafta yeniden girişim oldu. Hakan da fedakarlık yaptı. Ama Inter, vermek istemiyoruz cevabı verdi. O transferin olmamasının nedeni, Inter'in vermek istememesi oldu." "Hakan Çalhanoğlu'nun olmama nedeni, transferi son günü olması ve Inter'in vermemesi oldu. Değişen bir şey olacağını sanmıyorum."
