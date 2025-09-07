Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Herkesi ters köşe yaptı

UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ

"Kaleci farklı bir şey. Onu seçmek farklı bir deneyim. 13 yıldır kaleci almamışsınız. O da zorlu bir şeydi. Uğurcan'ın gelmesi, hem Türk olması hem ligi bilmesi hem arkadaşları, yaşı da uygun, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edebilecek bir yaşta. Türk oyuncunun kadroda olması da çok önemli. Bizim de çok istediğimiz bir seçenekti. Donnarumma da boşta kalabilirdi, o da Galatasaray'a gelebilirdi. Görüştüğümüz başka isimler de vardı. Bir tanesinin kulübü 40-45 istedi. Bir tanesi başka bir şey istedi. En sonunda çok istediğimiz kaleciyi aldık. Zaten Günay gibi iyi bir kalecimiz vardı. Şu anda iki tane çok iyi kalecimiz oldu."