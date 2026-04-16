Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme! Osimhen için resmi açıklama

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, taraftara açık yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı 'tüm ipler bizim elimizde' derken son durumu merak edilen Osimhen için de konuştu.

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme! Osimhen için resmi açıklama
Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig'in 30. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak Galatasaray, hazırlıklarına taraftara açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

"BU HAFTA RAHATIZ" 

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme! Osimhen için resmi açıklama G1

"Biraz rahatladık tabii ki maç fikstürü olarak. Sezon başından beri yoğun bir fikstürdeydik. Bu aralarda bu tür organizasyonlar yapmak istiyoruz. Bu hafta içi maç olmadığı için rahatız. En önemlisi Galatasaray taraftarının burada bize verdiği destek. Her zaman destek veriyorlar. Onlara layık olmak için çaba sarf ediyoruz."

"BAZEN YIPRATABİLİYOR"

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme! Osimhen için resmi açıklama G2

"Yaklaşık 47 maç oynadık. Hem Şampiyonlar Ligi hem Türkiye Ligi hem Türkiye Kupası'nda önemli yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi performansımız, geçtiğimiz senelere göre Türk takımı adına en yüksek performanslardan biriydi. Daha yukarılara gitmek isterdik. Buna da yaklaştık. Liverpool'a elendikten sonra lige döndük. Milli ara sonrası 3 zor fikstürümüz vardır. Bu aya geldiğimizde bu kadar maç oynamak bazen oyuncularımızı psikolojik ve fiziksel anlamda yıpratabiliyor."

SAKATLIKLAR, FENERBAHÇE MAÇI 

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme! Osimhen için resmi açıklama G3

"Osimhen'in sakatlığı, Asprilla'nın sakatlığı, Lang'ın parmağının kopması, Yunus'un sakatlıkları... Hem yarım hem eksik oyuncular var. Bu da aynı oyuncu grubu üzerine yük binmesi sonrası takım için zor maçlar olabiliyor, zorlandığımız maçlar olabiliyor. Pozitif anlamda bakarsak bugün buraya geldiğimizde ligde lideriz, 2 puan öndeyiz. En yakın rakibimizle sahamızda oynayacağız. Tüm ipler bizim elimizde."

"SORUMLUSU BENİM!" 

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme! Osimhen için resmi açıklama G4

"Oyuncularıma inanıyorum, her zaman olduğu gibi. Oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle çalışmaktan gurur duyuyorum, mutluyum. Hatalarımız yanlışlarımız olabilir. Bu hataları, yanlışları, puan kayıplarını birine yükleyeceksek benim. Benim hatalarım... Her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar da hep bu şekilde oldu. Oyuncularımla birlikte 4 sene üst üste şampiyon olacağız. Yüzde yüz inanıyorum. Hiç şüphem yok. Önümüzdeki hafta kupa maçı var. Lig maçlarına net hazırlanacağımız döneme giriyoruz. Galatasaray, şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu net gösteriyor."

"MORALİMİZİ BOZMUYORUZ!" 

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme! Osimhen için resmi açıklama G5

"Taraftarımız her zaman yanımızda. Ankara'da yanımızda olacaklar. Derbide yine yanımızda olacaklar. Onlarla birlikte bugüne kadar çok büyük yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi'nde herkesin hayranlıkla baktığı stadyum ve taraftarımız var. Taraftarla birlikte olduğunda oyuna çok net etki eden bir Galatasaray takımı var. Bunu çok gösterdik. Lige odaklanıp şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Ekibime, oyuncularıma, taraftarımıza en başta, başkanımız ve yönetimimiz maddi ve manevi takıma önemli destek veriyor. Yine başaracağız. Hiç şüphemiz yok. Galatasaraylılar'ın da şüphesi olmasın. Şampiyonluğu kutlayacağız. Moralimizi bozmuyoruz. Hiçbir şeye takılmıyoruz. Sadece futbolu, takımı, oyunu, şampiyonluğumuzu düşünüp inşallah en kısa zamanda buna ulaşacağız."

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk son dakika galatasaray Osimhen
WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Sadece onlara yaptırım yok!

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

