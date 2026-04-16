Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme! Osimhen için resmi açıklama

"MORALİMİZİ BOZMUYORUZ!"

"Taraftarımız her zaman yanımızda. Ankara'da yanımızda olacaklar. Derbide yine yanımızda olacaklar. Onlarla birlikte bugüne kadar çok büyük yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi'nde herkesin hayranlıkla baktığı stadyum ve taraftarımız var. Taraftarla birlikte olduğunda oyuna çok net etki eden bir Galatasaray takımı var. Bunu çok gösterdik. Lige odaklanıp şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Ekibime, oyuncularıma, taraftarımıza en başta, başkanımız ve yönetimimiz maddi ve manevi takıma önemli destek veriyor. Yine başaracağız. Hiç şüphemiz yok. Galatasaraylılar'ın da şüphesi olmasın. Şampiyonluğu kutlayacağız. Moralimizi bozmuyoruz. Hiçbir şeye takılmıyoruz. Sadece futbolu, takımı, oyunu, şampiyonluğumuzu düşünüp inşallah en kısa zamanda buna ulaşacağız."