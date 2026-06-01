Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Victor Osimhen hakkında ortaya atılan transfer iddiaları, Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'nin açıklamalarıyla yeniden alevlendi. Chelsea'nin devrede olduğu öne sürülürken, yıldız golcü yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'nin Victor Osimhen hakkında yaptığı açıklamalar futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı. Tecrübeli teknik adamın yıldız futbolcunun milli takıma çağrılmama nedenine ilişkin sözleri, transfer iddialarını da beraberinde getirdi.

"KULÜP DEĞİŞTİREBİLİR"

Osimhen'in neden kadroya dahil edilmediği yönündeki soruya yanıt veren Eric Chelle, oyuncunun geleceğine ilişkin belirsizliğe dikkat çekti. Chelle, "Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ve kulüp değiştirme durumu var. Kafası tamamen burada olmayacaksa maça çıkmasındansa evinde kalmasını tercih ederim." ifadelerini kullandı.

CHELSEA'DEN YAKIN TAKİP

Chelle'nin açıklamalarının ardından Nijeryalı golcüyle ilgilenen kulüpler yeniden gündeme taşındı. İddialara göre İngiliz ekibi Chelsea, Osimhen'in durumunu yakından takip ediyor. Buna karşın Galatasaray yönetimine şu ana kadar resmi bir teklif ulaşmadığı belirtildi.

EN AZ 150 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız futbolcunun olası transferinde düşük bir bonservis bedeline sıcak bakmadığı öğrenildi. Yönetimin, Osimhen için 150 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği ifade edildi.

OSIMHEN: DİKKATE ALMAYIN

Hakkında yapılan yorumların ardından sessizliğini bozan Victor Osimhen, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Nijeryalı futbolcu, teknik direktörü Eric Chelle ile görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır. Herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum."

30 GOLE KATKI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 33 karşılaşmada görev yapan Victor Osimhen, takımına 22 gol ve 8 asistlik katkı sağlayarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

