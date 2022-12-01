Okan Buruk'tan Icardi için üzen açıklama geldi! Sacha Boey ise Fenerbahçe'den teklif alıp almadığını itiraf etti...

"OYUN OLARAK ÇOK İYİ BİR YERDE BIRAKTIK"

"Son maçlar oyun olarak daha netti. Sonuç olarak da bunu ortaya koyduk. Ancak, her zaman durmadan gelişmeye devam etmek gerekiyor. İlk defa böyle bir tecrübe yaşadık, sezon ortasında Dünya Kupası. En doğru şekilde takımı performans ve fiziksel olarak zirveye çıkarmak istiyoruz. Oyun olarak çok iyi bir yerde bıraktık. Aynı yerden devam etmek istiyoruz."