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  4. Okan Buruk'tan Icardi için üzen açıklama geldi! Sacha Boey ise Fenerbahçe'den teklif alıp almadığını itiraf etti...

Okan Buruk'tan Icardi için üzen açıklama geldi! Sacha Boey ise Fenerbahçe'den teklif alıp almadığını itiraf etti...

01.12.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Okan Buruk ve Sacha Boey, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım hakkında bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı flaş ifadeler kullandı. Sarı-kırmızılıların yıldız sağ beki Sacha Boey'den ise Fenerbahçe itirafı geldi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Okan Buruk ile birlikte Sacha Boey de flaş itiraflar yaptı.

YUNUS VE KEREM İÇİN AÇIKLAMA

YUNUS VE KEREM İÇİN AÇIKLAMA

"Yunus ve Kerem'in maddi anlamda iyileştirme için görüşmeler devam ediyor. Onların da ne kadar önemli, değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı maddi, manevi, fiziksel anlamda mutlu etmek istiyoruz. Onlar Galatasaray'a ait ve Galatasaray için her şeyi yapabilecek oyuncular."

"UMARIM ŞAMPİYON OLURUZ"

"UMARIM ŞAMPİYON OLURUZ"

"Galatasaray, şampiyonluk yolunda en iddialı takımlardan biridir. Geçen sene ligi 13. sırada bitirmiş bir takım vardı. Takım üzerinde etkileri net şekilde vardı. Bu sene, farklı bir sene. Şampiyonluk yolunda elimizden geleni yapacağız. Umarım şampiyon oluruz."

"ICARDI'NİN ADELESİNDE ZORLANMA OLDU"

"ICARDI'NİN ADELESİNDE ZORLANMA OLDU"

Maalesef Sergio'nun bileği döndü. Icardi, topuk pası verirken arka adalesinde zorlanma oldu. Bugün durumu belli olacak. Rashica'nın kalan bir ağrısı vardı, hala devam ediyor. Emre, Ross ve Hamza'nın sakatlıkları vardı. Maalesef şu an onu yaşıyoruz. Lig başladıktan sonra milli oyuncular aramıza katıldıktan sonra en iyi şekilde hazırlanacağız.

"TRANSFERE HAZIRLIK YAPILIYOR"

"TRANSFERE HAZIRLIK YAPILIYOR"

"Transfere hazırlık yapılıyor. Ne olacak, önümüze ne çıkacak bilmiyoruz. İlk transferlerimiz, kendi içimizdeki oyuncular olacak. Bu kamp ve hazırlık maçlarında oyuncularımızı göreceğiz. Geniş kadroda az şans verdiğimiz oyuncular olacak."

"OYUN OLARAK ÇOK İYİ BİR YERDE BIRAKTIK"

"OYUN OLARAK ÇOK İYİ BİR YERDE BIRAKTIK"

"Son maçlar oyun olarak daha netti. Sonuç olarak da bunu ortaya koyduk. Ancak, her zaman durmadan gelişmeye devam etmek gerekiyor. İlk defa böyle bir tecrübe yaşadık, sezon ortasında Dünya Kupası. En doğru şekilde takımı performans ve fiziksel olarak zirveye çıkarmak istiyoruz. Oyun olarak çok iyi bir yerde bıraktık. Aynı yerden devam etmek istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Mauro Icardi Sacha Boey galatasaray buruk

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