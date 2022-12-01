Okan Buruk'tan Icardi için üzen açıklama geldi! Sacha Boey ise Fenerbahçe'den teklif alıp almadığını itiraf etti...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Okan Buruk ile birlikte Sacha Boey de flaş itiraflar yaptı.
"Yunus ve Kerem'in maddi anlamda iyileştirme için görüşmeler devam ediyor. Onların da ne kadar önemli, değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı maddi, manevi, fiziksel anlamda mutlu etmek istiyoruz. Onlar Galatasaray'a ait ve Galatasaray için her şeyi yapabilecek oyuncular."
"Galatasaray, şampiyonluk yolunda en iddialı takımlardan biridir. Geçen sene ligi 13. sırada bitirmiş bir takım vardı. Takım üzerinde etkileri net şekilde vardı. Bu sene, farklı bir sene. Şampiyonluk yolunda elimizden geleni yapacağız. Umarım şampiyon oluruz."
Maalesef Sergio'nun bileği döndü. Icardi, topuk pası verirken arka adalesinde zorlanma oldu. Bugün durumu belli olacak. Rashica'nın kalan bir ağrısı vardı, hala devam ediyor. Emre, Ross ve Hamza'nın sakatlıkları vardı. Maalesef şu an onu yaşıyoruz. Lig başladıktan sonra milli oyuncular aramıza katıldıktan sonra en iyi şekilde hazırlanacağız.
"Transfere hazırlık yapılıyor. Ne olacak, önümüze ne çıkacak bilmiyoruz. İlk transferlerimiz, kendi içimizdeki oyuncular olacak. Bu kamp ve hazırlık maçlarında oyuncularımızı göreceğiz. Geniş kadroda az şans verdiğimiz oyuncular olacak."
"Son maçlar oyun olarak daha netti. Sonuç olarak da bunu ortaya koyduk. Ancak, her zaman durmadan gelişmeye devam etmek gerekiyor. İlk defa böyle bir tecrübe yaşadık, sezon ortasında Dünya Kupası. En doğru şekilde takımı performans ve fiziksel olarak zirveye çıkarmak istiyoruz. Oyun olarak çok iyi bir yerde bıraktık. Aynı yerden devam etmek istiyoruz."