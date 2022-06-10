Okuyunca küçük dilinizi yutacağınız ilginç futbol kuralları! ''Tekme atmak serbest, tüm kartlar iptal''

Futbol dünyasında yaşanan ilginç olaylar ve eski futbol kuralları okuyanları şaşırttı. Özellikle yumruklaşmanın ve tekme atmanın serbest olması kuralı çok dikkat çekti. İşte 19 adet birbirinden ilginç olan hazırladığımız futbol hikayesi...

FUTBOLDA İLGİNÇ KURALLAR

FUTBOL TOPU NEDEN BU ŞEKİLDE? Futbol topu dendiğinde hepimizin aklına gelen görüntü olan siyah beşgen ve beyaz altıgenlerden oluşan tasarım, 1962 yılında NASA’nın yörüngeye oturttuğu Telstar ieltişim uydusunun benzeri olarak tasarlandı.

DÜDÜK YOKTU, MENDİL VARDI Futbol hakemleri oyunu yıllarca mendil sallayarak yönetti. Düdük ilk kez 1878 yılında kullanılmaya başlandı.

KALELERDE ÜST DİREK YOKTU 1882 yılına kadar kale üst direği yoktu. Top, iki direk arasından geçtikçe ne kadar yüksekten geçerse geçsin gol sayılıyordu.

KIRMIZI VE SARI KART YOK Kırmızı ve sarı kartın tarihi aslında oldukça yeni. 1970’li yıllara kadar hakemler oyunda futbolcu attıkları zaman kararlarını o futbolcuya sözlü iletiyordu. 1966 Dünya Kupası İngiltere – Arjantin çeyrek final maçında hakemin kimleri oyundan attığı konusunda bir belirsizlik yaşandı ve hakem de maç sonuna kadar kararını net şekilde ortaya koymadı. Bunun üzerine İngiliz Hakem Ken Aston, trafikteki ‘sarı ışık’ (uyarı) ve ‘kırmızı ışık’tan (dur) ilhamla hakemin kararını herkese anında gösterebileceği kart uygulaması fikrini ortaya attı. Bu fikir kabul gördü ve ilk kez 1970 Dünya Kupası'nda uygulamaya kondu. Ancak o turnuvada kimse kırmızı kart görmedi. 1974 Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören Şilili Carlos Caszely, futbol tarihinde kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.