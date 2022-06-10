SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Okuyunca küçük dilinizi yutacağınız ilginç futbol kuralları! ''Tekme atmak serbest, tüm kartlar iptal''

Okuyunca küçük dilinizi yutacağınız ilginç futbol kuralları! ''Tekme atmak serbest, tüm kartlar iptal''

10.06.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol tarihi uzun yıllara dayanan eğlenceli bir spor dalı haline geldi. Geçmişten bugüne gelişen futbol, zamanında çok ilginç kurallarla oynanıyordu. Okurken hayret edeceğiniz ve 'bu kadar da olur mu?' diyeceğiniz eski kuralları ve anıları sizler için derledik. Birbirinden ilginç kurallar ve yaşanan olayları ilk kez okuyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Futbol dünyasında yaşanan ilginç olaylar ve eski futbol kuralları okuyanları şaşırttı. Özellikle yumruklaşmanın ve tekme atmanın serbest olması kuralı çok dikkat çekti. İşte 19 adet birbirinden ilginç olan hazırladığımız futbol hikayesi...

FUTBOLDA İLGİNÇ KURALLAR

FUTBOL TOPU NEDEN BU ŞEKİLDE?

FUTBOL TOPU NEDEN BU ŞEKİLDE?
Futbol topu dendiğinde hepimizin aklına gelen görüntü olan siyah beşgen ve beyaz altıgenlerden oluşan tasarım, 1962 yılında NASA’nın yörüngeye oturttuğu Telstar ieltişim uydusunun benzeri olarak tasarlandı.

DÜDÜK YOKTU, MENDİL VARDI

DÜDÜK YOKTU, MENDİL VARDI
Futbol hakemleri oyunu yıllarca mendil sallayarak yönetti. Düdük ilk kez 1878 yılında kullanılmaya başlandı.

KALELERDE ÜST DİREK YOKTU

KALELERDE ÜST DİREK YOKTU
1882 yılına kadar kale üst direği yoktu. Top, iki direk arasından geçtikçe ne kadar yüksekten geçerse geçsin gol sayılıyordu.

KIRMIZI VE SARI KART YOK

KIRMIZI VE SARI KART YOK
Kırmızı ve sarı kartın tarihi aslında oldukça yeni. 1970’li yıllara kadar hakemler oyunda futbolcu attıkları zaman kararlarını o futbolcuya sözlü iletiyordu. 1966 Dünya Kupası İngiltere – Arjantin çeyrek final maçında hakemin kimleri oyundan attığı konusunda bir belirsizlik yaşandı ve hakem de maç sonuna kadar kararını net şekilde ortaya koymadı. Bunun üzerine İngiliz Hakem Ken Aston, trafikteki ‘sarı ışık’ (uyarı) ve ‘kırmızı ışık’tan (dur) ilhamla hakemin kararını herkese anında gösterebileceği kart uygulaması fikrini ortaya attı. Bu fikir kabul gördü ve ilk kez 1970 Dünya Kupası'nda uygulamaya kondu. Ancak o turnuvada kimse kırmızı kart görmedi. 1974 Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören Şilili Carlos Caszely, futbol tarihinde kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

TEKME VE YUMRUK ATMAK SERBEST

TEKME VE YUMRUK ATMAK SERBEST
Her ne kadar modern futbol İngiltere’de başlasa da futbol oyununun ilkel versiyonları ilk kez 2200 yıl önce Çin’de oynanmaya başlandı. Orta Çağ futbolunda rakibe tekme atmak, yumruklamak, ısırmak serbestti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Kaybolan helikopterdeki Türklerle ilgili ilk açıklama geldi!

Kaybolan helikopterdeki Türklerle ilgili ilk açıklama geldi!

TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor

TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor

Kerem Aktürkoğlu bavulunu toplamaya başladı!

Kerem Aktürkoğlu bavulunu toplamaya başladı!

Şenol Güneş'in yeni takımı ağızları açık bıraktı

Şenol Güneş'in yeni takımı ağızları açık bıraktı

Tarihi skandal! Görüntüleri imha ettiler

Tarihi skandal! Görüntüleri imha ettiler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.