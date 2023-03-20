Olay iddia! Alanyaspor Fenerbahçe maçında VAR kameraları devre dışı kaldı

"OFSAYT ÇİZİGİSİ NEDEN FLU?"

Pozisyonda ofsayt tespit edilirken ekrana getirilen 'ofsayt çizgisi' sosyal medyada tartışmalara neden olmuş, birçok yorumcu pozisyonun tek açıdan gösterilmesi ve ekrana getirilmemesi sonrası tepki göstermişti. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada "Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor. Alanyaspor'un attığı golde ofsayt çizgisini çok net bir şekilde gözümüze soktular. Fenerbahçe'nin attığı golde ki ofsayt çizgisi neden flu çizildi... Aynı stadyumda olmadı mı iki pozisyon?" ifadelerini kullanmıştı.