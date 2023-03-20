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Olay iddia! Alanyaspor Fenerbahçe maçında VAR kameraları devre dışı kaldı

20.03.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Alanyaspor Fenerbahçe maçında Sarı-Lacivertliler 1-0 geriye düştüğü mücadele rakibini 3-1 mağlup ederken, ilk yarının son bölümünde Rossi'nin attığı beraberlik golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı. Bu iptal esnasında VAR odasından gelen görüntü tartışmalara neden olurken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Diego Rossi

Diego Rossi

URU Uruguay
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan ve yankıları hala süren Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan'a özellikle ilk yarıda verdiği kararlar nedeniyle eleştirilirken, mücadelenin 35'nci dakikasında Rossi'nin attığı gol VAR'dan dönmüştü.

"OFSAYT ÇİZİGİSİ NEDEN FLU?" 

"OFSAYT ÇİZİGİSİ NEDEN FLU?" 

Pozisyonda ofsayt tespit edilirken ekrana getirilen 'ofsayt çizgisi' sosyal medyada tartışmalara neden olmuş, birçok yorumcu pozisyonun tek açıdan gösterilmesi ve ekrana getirilmemesi sonrası tepki göstermişti. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada "Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor. Alanyaspor'un attığı golde ofsayt çizgisini çok net bir şekilde gözümüze soktular. Fenerbahçe'nin attığı golde ki ofsayt çizgisi neden flu çizildi... Aynı stadyumda olmadı mı iki pozisyon?" ifadelerini kullanmıştı.

"NEDEN ORADAN GÖSTERİLMİYOR" 

"NEDEN ORADAN GÖSTERİLMİYOR" 

Bir diğer yorumcu Fırat Aydınus da konuyla ilgili olarak pozisyonun tekrarına dair "Bildiğim kadarıyla o tarafta da ofsayt kamerası var, pozisyonu çizgiden gösterebilecek. Tıpkı sahanın diğer tarafında Alanya'nın golünde gördüğümüz gibi. Neden Fenerbahçe'nin iptal edilen golü oradan gösterilmiyor?" şeklinde konuşmuştu.

KAMERA BOZULDU 

KAMERA BOZULDU 

Yaşanan olayın yankıları sürerken, çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre karşılaşmanın oynandığı esnada diğer tarafta bulunan VAR kamerası arızalanarak işlevini yitirdi.

DİĞER KAMERALAR KULLANILDI 

DİĞER KAMERALAR KULLANILDI 

Rossi'nin bulduğu gol sırasında da kameranın işlevini kaybettiği için açısı eski hakemler tarafından doğru bulunmayan diğer kamera devreye girdi.

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