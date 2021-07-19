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Ölüm yıldönümünde anılıyor: Harun Kolçak kimdir? Harun Kolçak neden öldü?

19.07.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alan Harun Kolçak, ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. 90’lı yılların sevilen isimlerinden olan Harun Kolçak özellikle, ‘Gir Kanıma’, ‘Gitme Seviyorum’ ve ‘Yanımda Kal’ gibi şarkılarla hafızalara kazındı. 62 yaşında hayatını kaybeden başarılı sanatçı, aynı zamanda iyi bir de söz yazarıydı. Harun Kolçak’ın ölmeden önce sosyal medyada yaptığı son paylaşım ise sevenlerini oldukça üzmüştü.

90’lı yılların sevilen şarkıcısı ve söz yazarı Harun Kolçak, ölüm yıldönümünde unutulmadı. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden olan Kolçak, 2017 yılında 62 yaşında hayatını kaybetti. Lise yıllarında müziğe ilgi duyan Kolçak, 90’lı yıllara damga vuran isimler arasında bulunuyor. Peki 62 yaşında hayata gözlerini yuman Harun Kolçak kimdir? Harun Kolçak neden öldü?

‘Müziğin içine doğdum’

Kolçak, bir röportajında küçük yaşlarından itibaren evinde sanatla iç içe büyüdüğünü ifade ederek, "Müziğin içine doğdum. Anneannem ud çalardı. Annem klasik Türk müziğiyle ilgiliydi. Yani evlerde hep meşk edilirdi" demişti.

Harun Kolçak kimdir?

Harun Kolçak kimdir?
Tam adı Harun Emin Kolçak olan başarılı sanatçı, 15 Temmuz 1955 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.
Saint Benoit Fransız Lisesi'nde okurken basgitar çalmaya başlayan Kolçak, müzik tutkusu ağır bastığı için babasından izin alarak eğitimini yarıda bıraktı.
Erkin Koray'ın 1977'de çıkan "Tutku" albümüyle profesyonel müzik kariyerine başlayan Kolçak, aynı yıl bas gitarist olarak Ferdi Özbeğen ve Zülfü Livaneli'nin stüdyo kayıtlarında yer aldı.
Harun Kolçak, arkadaşlarıyla kurduğu grupla bir süre Galata Kulesi'nde sahne aldı, daha sonra 1978'de ise Rıza Silahlıpoda ve Nükhet Duru'nun "Ritm 68" orkestrasının bas gitaristi oldu.
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