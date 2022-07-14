Tören öncesi meydandan alınan bir kürek toprak, Baydar tarafından Ömer Halisdemir'in mezarına ulaştırılmak üzere sporculara teslim edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Arnavutköy Belediyesinin düzenlediği Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Aksaray 'da bir gece konakladıktan sonra Niğde'ye hareket etti.

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Aksaray'dan Niğde'ye doğru yola çıktı

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