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Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Aksaray'dan Niğde'ye doğru yola çıktı

14.07.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Aksaray'dan Niğde'ye doğru yola çıktı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Arnavutköy Belediyesinin düzenlediği Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Aksaray'da bir gece konakladıktan sonra Niğde'ye hareket etti.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan sporcuları, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Serdar Baydar uğurladı.

Tören öncesi meydandan alınan bir kürek toprak, Baydar tarafından Ömer Halisdemir'in mezarına ulaştırılmak üzere sporculara teslim edildi.

Daha sonra tura katılan sporcular, sirenler eşliğinde toplu halde pedal basarak Niğde'ye doğru hareket etti.

Baydar, gazetecilere, 15 Temmuz şehitlerini anmak için İstanbul'dan yola çıkan bisikletçileri Aksaray'dan Niğde'ye uğurladıklarını kaydetti.

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Aksaray'dan Niğde'ye doğru yola çıktı

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Aksaray'dan Niğde'ye doğru yola çıktı

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Aksaray'dan Niğde'ye doğru yola çıktı

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Aksaray'dan Niğde'ye doğru yola çıktı

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Aksaray'dan Niğde'ye doğru yola çıktı

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Aksaray'dan Niğde'ye doğru yola çıktı

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Aksaray'dan Niğde'ye doğru yola çıktı

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Aksaray'dan Niğde'ye doğru yola çıktı

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Aksaray'dan Niğde'ye doğru yola çıktı

Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Aksaray'dan Niğde'ye doğru yola çıktı

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Aksaray Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
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05:24
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İkindi
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Akşam
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