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Önce patlattı sonra güldü! Jorge Jesus'tan maç sonunda Bakasetas'a 'sakızlı' şaka!

24.12.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan müsabaka, bordo - mavililerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçta 1 asistle oynayan Anastasios Bakasetas; karşılaşmanın ardından basın mensunplarının sorularını yanıtlarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un şakasına maruz kaldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri Maxi Gomez ve Mahmoud Trezeguet kaydederken, Gomez'in sayısında asisti yapan isim Anastasios Bakasetas olmuştu.

JESUS DA ORADAN GEÇTİ

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Yunan futbolcu, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakasetas'ın röportaj verdiği esnada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da o bölgeden geçti.

SAKIZLI ŞAKA

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Portekizli çalıştırıcı, Bakasetas'ın konuşma yaptığı sırada çiğnediği sakızı patlatarak oyuncuya şaka yaptı. Jesus bu şakadan sonra gülerek yoluna devam etti. O anlar kameralara yansıdı.

O ANLAR

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