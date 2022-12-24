Önce patlattı sonra güldü! Jorge Jesus'tan maç sonunda Bakasetas'a 'sakızlı' şaka!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri Maxi Gomez ve Mahmoud Trezeguet kaydederken, Gomez'in sayısında asisti yapan isim Anastasios Bakasetas olmuştu.

JESUS DA ORADAN GEÇTİ

Yunan futbolcu, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakasetas'ın röportaj verdiği esnada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da o bölgeden geçti.

SAKIZLI ŞAKA

Portekizli çalıştırıcı, Bakasetas'ın konuşma yaptığı sırada çiğnediği sakızı patlatarak oyuncuya şaka yaptı. Jesus bu şakadan sonra gülerek yoluna devam etti. O anlar kameralara yansıdı.