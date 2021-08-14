YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Sünnetinden iki gün sonra depremde kaybettikleri çocuklarının acısını yaşıyorlar

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Sünnetinden iki gün sonra depremde kaybettikleri çocuklarının acısını yaşıyorlar

14.08.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Depremi'nde 9 saatlik çabanın sonrasında enkazdan çıkarılan Yalçın ve Yasemin Töre çifti, yığınların altında yaşamını yitiren 5 yaşındaki oğullarının en son çektirdikleri sünnet fotoğraflarıyla avunmaya çalışıyor - Yalçın Töre: - "Hiçbir şey yapamadık. Yatağın üstünde o anda ne olduysa sırtımda bir ağırlık hissettim. Biz yüzüstü dönmüşüz, tavan tamamen üstümüze çökmüş. Deprem olduğunu o an idrak edemedik. Elimle 'Ne bu' diye bakarken lambayı elledim. 'Bu lamba benim sırtımda ne arıyor?' dedim" -"Oğlumuzu kaybetmemizin sıkıntıları psikolojik olarak yaşandı. Allah'a hamdolsun toparladık. Her şeyimiz bir anda gitti. Mal geri geliyor, canımız gitmişti. Allah'ın takdiri böyleymiş. Rabb'imize kavuştu"

ERHAN ERDOĞAN - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 9 saatlik çabanın sonrasında enkazdan çıkarılan Yalçın ve Yasemin Töre çifti, yığınların altında yaşamını yitiren 5 yaşındaki oğullarının acısını halen hissediyor.

Depremde 7 kişinin hayatını kaybettiği Vatan Caddesi Fırat Sokak'taki 5 katlı Hacı Nuri Töre Apartmanı, Töre çiftinin 5 yaşındaki evlatlarını da onlardan kopardı.

Enkaz altından 9 saat sonra kurtarılan ve taburcu edildikten sonra çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen çift, depremden iki gün önce sünnet düğünü yaptıkları evlatlarını kaybetmenin acısını unutmadı.

Yaşasaydı 27 yaşındaki olacak çocuklarının, sünnet düğününden kalan son fotoğraflarıyla avunan Töre çifti, depremden iki yıl sonra dünyaya gelen kızları 20 yaşındaki Feyza ile teselli buluyor.

Yalova'da kardeşine ait taksi durağında çalışan 56 yaşındaki Yalçın Töre, AA muhabirine, depremde evi ve bütün eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

Depremin olduğu gün geç saatte uyuduklarını, 3. kattaki evlerinde şiddetli bir sarsıntı hissettiklerini anlatan Töre, şöyle devam etti:

"Sarsıntıyla yataktan fırladım. Hiçbir şey yapamadık. Yatağın üstünde o anda ne olduysa sırtımda bir ağırlık hissettim. Biz yüzüstü dönmüşüz, tavan tamamen üstümüze çökmüş. Deprem olduğunu o an idrak edemedik. Elimle 'Ne bu' diye bakarken lambayı elledim. 'Bu lamba benim sırtımda ne arıyor?' dedim. Bir yıkım olduğunu tahmin ettik. Binamız yıkılmıştı. Bina yatak odalarına doğru yıkıldığı için ölü sayısı da 7 idi binamızda. Birinci, ikinci kattaki yatak odalarındaki insanlar vefat etti."

- "Enkaz altında çocuğuma ulaşmaya çalıştım"

Töre, 17 Ağustos'tan iki gün önce sünnet olan oğlunun vefat ettiğini dile getirerek, "Her şeyimiz yok oldu. Çocuğumdan birkaç fotoğraf hatıra kaldı." dedi.

Enkaz altında çocuğuna ulaşmaya çalıştığını, bunu başaramadığını belirten Töre, "Çaresizce kaldım. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Oğlumuzun orada olduğunu tahmin ediyoruz. Yürümeye çalıştım, yürüyemedim. Sürünmeye çalıştım. Önüne bir şey çıkıyor. O yana bu yana dört tarafa döndük, hiçbir şekilde hareket edemedik. Öyle kaldık. Sabah mıydı akşam mıydı tam hatırlayamıyorum ama sesler duyduk. 'Sağ mısınız, sağ olan var mı, yaşayan var mı?' diye. O kadar bağırmamıza rağmen bizi kimse duymadı. Kim sağ kaldıysa sağımızda solumuzda binaları yıkılmayan, onların yardımıyla enkaz altından çıkarıldık." ifadelerini kullandı.

Depremde fiziksel olarak yaralanmadıklarını ancak zihinsel açıdan toparlanmalarının uzun sürdüğünü anlatan Töre, şunları kaydetti:

"Sıkıntılar yaşadık. Çünkü kolay değil. Maddi olarak değil ama manevi olarak oğlumuzu kaybetmemizin sıkıntıları psikolojik olarak yaşandı. Allah'a hamdolsun toparladık. Şükürler olsun. Her şeyimiz bir anda gitti. Mal geri geliyor, canımız gitmişti. Allah’ın takdiri böyleymiş. Rabb'imize kavuştu. Ne diyelim, yapacak bir şey yok. Hiç isyan etmedik. Daima şükrettik. Hamdolsun, veren o, alan o. Güç kudret sahibi ancak o. Her şeyimi geri verdi, ne aldıysa verdi. Erkek evladımın yerine kızımı verdi. Daha ne diyelim. Biz şükrettik."

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Sünnetinden iki gün sonra depremde kaybettikleri çocuklarının acısını yaşıyorlar

- Marmara Depremi'nde 9 saatlik çabanın sonrasında enkazdan çıkarılan Yalçın ve Yasemin Töre çifti, yığınların altında yaşamını yitiren 5 yaşındaki oğullarının en son çektirdikleri sünnet fotoğraflarıyla avunmaya çalışıyor - Yalçın Töre: - "Hiçbir şey yap

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Sünnetinden iki gün sonra depremde kaybettikleri çocuklarının acısını yaşıyorlar

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Sünnetinden iki gün sonra depremde kaybettikleri çocuklarının acısını yaşıyorlar

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Sünnetinden iki gün sonra depremde kaybettikleri çocuklarının acısını yaşıyorlar

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Sünnetinden iki gün sonra depremde kaybettikleri çocuklarının acısını yaşıyorlar

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Sünnetinden iki gün sonra depremde kaybettikleri çocuklarının acısını yaşıyorlar

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Sünnetinden iki gün sonra depremde kaybettikleri çocuklarının acısını yaşıyorlar

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Sünnetinden iki gün sonra depremde kaybettikleri çocuklarının acısını yaşıyorlar

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Sünnetinden iki gün sonra depremde kaybettikleri çocuklarının acısını yaşıyorlar

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Sünnetinden iki gün sonra depremde kaybettikleri çocuklarının acısını yaşıyorlar

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Sünnetinden iki gün sonra depremde kaybettikleri çocuklarının acısını yaşıyorlar
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yalova

Yalova Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:05
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:10
Yatsı
21:40

Yalova Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cumartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Nazlı Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Işıl Eczanesi
Cinarcik
Hastane Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.