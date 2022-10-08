Festival kapsamında CSO Ada Tarihi Salon'da, soprano Funda Uyanık ile konser veren Aysev'e, orkestra şefi Rustem Rahmedov yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Ankaralılarla buluştu

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