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Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Ankaralılarla buluştu

08.10.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Ankaralılarla buluştu

Opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluştu.

Festival kapsamında CSO Ada Tarihi Salon'da, soprano Funda Uyanık ile konser veren Aysev'e, orkestra şefi Rustem Rahmedov yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Sevilen şarkılarından oluşan programla sanatseverlerin karşısına çıkan Aysev'e Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Ankaralılarla buluştu

Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Ankaralılarla buluştu

Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivalinde Ankaralılarla buluştu

Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivalinde Ankaralılarla buluştu

Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivalinde Ankaralılarla buluştu

Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivalinde Ankaralılarla buluştu

Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivalinde Ankaralılarla buluştu

Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivalinde Ankaralılarla buluştu

Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivalinde Ankaralılarla buluştu

Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivalinde Ankaralılarla buluştu

Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivalinde Ankaralılarla buluştu

Opera sanatçısı Hakan Aysev, Başkent Kültür Yolu Festivalinde Ankaralılarla buluştu

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