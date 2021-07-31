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Ordu Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a destek

31.07.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a destek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın nedeniyle bölgeye itfaiye aracı, su tankeri ve 8 personel gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla Manavgat ilçesinde devam eden yangının söndürme çalışmalarına destek vermek için harekete geçildi.

Kentten bir itfaiye aracı, bir su tankeri ile 8 personel Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Coşkun Alp, daha önce de her afet anında bu yardımları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Elazığ'daki ve İzmir'deki depremlerde, sellerde, boğulmalarda, kurtarma vakalarında olduğu gibi her zaman cansiparane mücadele içinde olduklarını vurgulayan Alp, "Mobil mutfak tırımızı da göndermek istedik fakat bölge ile görüşüldüğünde şu an için sıcak yemeğe ihtiyaçları olmadığını bizlere bildirdiler. İhtiyaç halinde mobil mutfak tırımızı da göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Alp, herkesin duyarlı olması ve yaktığı ateşi söndürmesi gerektiğini kaydetti.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a destek

Ordu Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a destek

Ordu Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a destek

Ordu Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a destek

Ordu Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a destek

Ordu Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'a destek
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