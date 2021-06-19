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Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü

19.06.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışığın görüldüğünü belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sonel, birinci etabı 2019 yılında tamamlanarak hizmete açılan yolun ikinci etap inşaatındaki çalışmaları inceledi.

Beraberinde Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban ile 1280 metre çift tüpten oluşan Terzili Tüneli'nin sol tüp kazı çalışmalarını bir süre takip eden Sonel, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sonel, yolda geçen yıl bu vakitlerde çalışma olmadığına, Ordu için önemli olan çalışmanın tekrar başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Bakan Karaismailoğlu'nun desteğiyle Ordu Çevre Yolu'nun yapımına 9 ay önce tekrar başlandığını aktardı.

Kısa sürede çalışmaların çok hızlı ilerlediğini, 1280 metre uzunluğundaki çift tünelin bugün itibarıyla açıldığını anlatan Sonel, "Terzili Tüneli'mizde ışığı gördük. İnşallah viyadüklerle de Melet Irmağı'nı aşacağız. Allah tüm emeği geçenlerden razı olsun." ifadesini kullandı.

Her iki tüpte 692 metre iç kaplama betonun tamamlandığına işaret eden Sonel, beton ve üstyapı imalatının akabinde elektromekanik imalatın da yapılmasıyla tünelin trafiğe açılmaya hazır olacağını duyurdu.

Sonel, hem çevre yolu hem de hastane inşaatı çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Şehir Hastanesi inşaatı tamamlandığında, şehir merkezinden hastaneye ulaşımı sağlayacak olan bu yolla birlikte sosyo ekonomik açıdan bölgeye katkısı büyük olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Sonel, Ulubey-Gürgentepe-Gölköy Yolu'ndaki çalışmaları da inceledi.

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Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü

Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü

Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü

Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü

Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü

Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü

Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü

Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü

Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü

Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü
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