Ordu'da 2 bin öğretmene indirimli araç bakımı jesti

HAYATİ AKÇAY - Fatsa Mesleki ve Eğitim Merkezi, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla ilçedeki yaklaşık 2 bin öğretmene, indirimli araç bakımı ve parça değişimi imkanı sağladı.

24 Kasım'da öğretmenlere jest yapmak isteyen merkezin yöneticileri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki oto tamirhanesi ve servislerle anlaşma gerçekleştirdi.

Merkezde öğrenim gören öğrencilerin de staj gördüğü iş yerleri ile yapılan anlaşma kapsamında, ilçe genelinde görevli yaklaşık 2 bin öğretmen, 24 ve 25 Kasım'da geçerli olmak üzere araçlarının kışlık ve periyodik bakımlarını indirimli yaptıracak.

Merkezin müdürü Abdullah Akkaya, AA muhabirine, anlaşma sağlanan işletmelerin bilgilerini internet sitesinde tüm öğretmenlere duyurduklarını, kimlikleriyle iş yerlerine gittiklerinde kampanyadan yararlanabileceklerini söyledi.

Proje sayesinde işletmelerde staj yapan öğrencilerle öğretmenlerin tanışmasını da sağladıklarını belirten Akkaya, "İlçemizdeki yaklaşık 2 bin öğretmen iki gün de olsa bu hizmetten yararlanabilecek. İsteyen araçlarının periyodik bakımlarını yaptırabilecek, isteyen kış lastiklerini buralarda taktırabilecek." dedi.

Akkaya, işletmelerin, araç bakımı ya da parça değişimi için öğretmenlerden işçilik parası almayacağına işaret ederek, lastik değişiminde ise işçilik ücretinde yüzde 50 indirim sağlanacağını aktardı.

- "Benim için güzel bir anıydı"

Matematik öğretmeni Erçin Oymak, kampanyadan haberdar olduktan sonra anlaşmalı iş yerine geldiğini ifade ederek, "Öğretmen olduğumu söyledim, kimlik kartımı gösterdim. Bugün ücretsiz bakım yapacaklarını söylediler. Öğretmenler Günü'mü kutladılar. Bu benim için güzel bir anıydı. Böyle bir etkinliğin olması beni mutlu etti." diye konuştu.

Araç bakımının stajyer öğrenciler tarafından yapılmasından ayrıca mutlu olduğunu dile getiren Oymak, "Onların toplumun bir bireyi olarak hizmet sunması bizleri ayrıca gururlandırdı." ifadesini kullandı.

Oymak, projeden haberi olmayan öğretmen arkadaşlarına da bilgi verdiğini anlattı.

İşletme yetkilisi Mustafa Koca da Öğretmenler Günü'ne özel bir projeye katkı sunmaktan memnun olduklarını vurguladı.

Staj yapan öğrenciler ise kendilerini geleceğe hazırlayan öğretmenlere destek olabildikleri için mutlu hissettiklerini kaydetti.