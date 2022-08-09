YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da 2 kişinin öldüğü kazaya karışan aracın sürücüsü tutuklandı

Ordu'da 2 kişinin öldüğü kazaya karışan aracın sürücüsü tutuklandı

09.08.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da 2 kişinin öldüğü kazaya karışan aracın sürücüsü tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu yolu Çaybaşı sapağında, dün fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın karıştığı kazaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücüler Ahmet Taş ile Sedat Koyun'un jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Hafif ticari araç sürücüsü Taş ile minibüs sürücüsü Koyun, Ünye Adliyesine sevk edildi.

Taş çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Koyun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Zekiye Şeker'in (54) cenazesi Yunus Emre Mahallesi'nde, Tuncay Gümüş'ün (34) ise Pelitliyatak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

- Olay

Ünye ilçesi Samsun-Ordu yolu Çaybaşı sapağında, dün Sedat Koyun yönetimindeki 05 ABG 465 plakalı fındık işçilerini taşıyan minibüs ile Ahmet Taş'ın kullandığı 52 ES 027 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsün devrildiği kazada, sürücülerin yanı sıra 18 işçi yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Samsun Terme'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış, Zekiye Şeker ve Tuncay Gümüş, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ordu'da 2 kişinin öldüğü kazaya karışan aracın sürücüsü tutuklandı

Ordu'da 2 kişinin öldüğü kazaya karışan aracın sürücüsü tutuklandı

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
03:45
Sabah
05:25
Öğle
12:39
İkindi
16:31
Akşam
19:43
Yatsı
21:16
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Kedi ve köpek etinden fasulye yemeği yaptı

Kedi ve köpek etinden fasulye yemeği yaptı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.