Çarpışmanın etkisiyle minibüsün devrildiği kazada, sürücülerin yanı sıra 18 işçi yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Samsun Terme'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış, Zekiye Şeker ve Tuncay Gümüş, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu yolu Çaybaşı sapağında, dün fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın karıştığı kazaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücüler Ahmet Taş ile Sedat Koyun'un jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Ordu'da 2 kişinin öldüğü kazaya karışan aracın sürücüsü tutuklandı

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