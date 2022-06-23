YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Ordu'da cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

23.06.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Çevre Yolu Öceli Mahallesi mevkisinde, İ.T. yönetimindeki 29 AR 077 plakalı römork takılı cip, yolun sağındaki bariyere çarptı.

Savrularak takla atan cip, römorktan ayrıldı.

Kazada, yaralanan sürücü ile Y.T, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan römorktan yola saçılan eşyalar toplandıktan sonra cip ile römork, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Ordu'da cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Ordu'da cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Ordu'da cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Ordu'da cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Ordu'da cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Ordu'da cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Ordu'da cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Ordu'da cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
02:49
Sabah
04:50
Öğle
12:36
İkindi
16:36
Akşam
20:11
Yatsı
22:03
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.