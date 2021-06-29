YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

29.06.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Uzunkum Plajı'na giden arkadaşlar Alihan Kuru, Hasan Avcı ve Oğuzhan Geniş, serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi ekiplerince denizden çıkartıldı.

Kuru ve Avcı, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Geniş'e ise ambulansta gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Ordu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu'da denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 29 Haziran Salı

İmsak
02:52
Sabah
04:52
Öğle
12:37
İkindi
16:37
Akşam
20:12
Yatsı
22:02

Ordu Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Salı

Tepe Eczanesi
Altinordu
Tuğcan Eczanesi
Altinordu
Uğur Eczanesi
Altinordu
Çınar Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Kanaat Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Atik Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tepe Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Melek İpek YKS'ye girdi

Melek İpek YKS'ye girdi

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.