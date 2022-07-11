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Ordu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı

11.07.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinden balkondan düşen genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit İsmail Bulat Sokak’ta 3 katlı binanın birinci katında ailesiyle yaşayan Sefa Altun (20), balkonda oturduğu mermerin kırılması sonucu zemine düştü.

Yaralanan Altun, 112 Acil Servis ekibince Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı. Altun’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ordu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı

Ordu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı

Ordu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı

Ordu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı

Ordu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı

Ordu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı

Ordu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı

Ordu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı

Ordu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı

Ordu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı

Ordu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı

Ordu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı

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