Ordu’nun Ünye ilçesinden balkondan düşen genç ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit İsmail Bulat Sokak’ta 3 katlı binanın birinci katında ailesiyle yaşayan Sefa Altun (20), balkonda oturduğu mermerin kırılması sonucu zemine düştü.
Yaralanan Altun, 112 Acil Servis ekibince Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı. Altun’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ordu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz