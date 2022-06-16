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Ordu'da otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

16.06.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizdere Mahallesi Ünye- Devlet Sahil yolu üzerinde sağ tarafta tali yola dönmek için yavaşlayan Kazakistan uyruklu Maxut Shokatayev (55) yönetimindeki NN-673-RR plakalı tıra, Davut Gündüz (32) yönetimindeki 52 FC 077 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan İsa Gündüz (60) ile Hatice Kadıoğlu (31) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ordu'da otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Ordu'da otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Ordu'da otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Ordu'da otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Ordu'da otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Ordu'da otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Ordu'da otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Ordu'da otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Ordu'da otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Ordu'da otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

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