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Ordu'da paraşüt kazasında 2 kişi yaralandı

21.08.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da paraşüt kazasında 2 kişi yaralandı

Ordu'da paraşüt kazasında pilot ile yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde, "kentin seyir terası" olarak adlandırılan Boztepe'ye çıkan yamaç paraşütü pilotu Veysel Köroğlu ile yolcusu Elanur Gülcan, tandem uçuşu gerçekleştirdi.

Uçuşun ardından inişe geçen ikili, kumsala sert iniş yaptı. Kumsaldaki taşlara çarparak yaralanan pilot ile yolcusu için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan pilot Veysel Köroğlu'nun ayağının kırıldığı, yolcu Elanur Gülcan'ın ise tedbir amaçlı müşahedeye alındığı öğrenildi.

Ordu'da paraşüt kazasında 2 kişi yaralandı

Ordu'da paraşüt kazasında 2 kişi yaralandı

Ordu'da paraşüt kazasında 2 kişi yaralandı

Ordu'da paraşüt kazasında 2 kişi yaralandı

Ordu'da paraşüt kazasında 2 kişi yaralandı

Ordu'da paraşüt kazasında 2 kişi yaralandı

Ordu'da paraşüt kazasında 2 kişi yaralandı

Ordu'da paraşüt kazasında 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Ordu kaza paraşüt

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