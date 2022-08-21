Uçuşun ardından inişe geçen ikili, kumsala sert iniş yaptı. Kumsaldaki taşlara çarparak yaralanan pilot ile yolcusu için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde, "kentin seyir terası" olarak adlandırılan Boztepe'ye çıkan yamaç paraşütü pilotu Veysel Köroğlu ile yolcusu Elanur Gülcan, tandem uçuşu gerçekleştirdi.

Ordu'da paraşüt kazasında 2 kişi yaralandı

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