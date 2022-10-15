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Ordu'da şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı

15.10.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şehit annesi Şükriye Gülseren'in (68) evi, infaz koruma memurları tarafından boyandı.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli personel, 1994'de Şırnak'ta şehit olan Zafer Gülseren'in annesi Şükriye Gülseren'i, Akkese Mahallesi'ndeki evinde bir süre önce ziyaret etti.

Anne Gülseren, ziyaret esnasında evinin boyanmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Bunun üzerine infaz koruma memurları, evin boyanması konusunda gönüllü oldu.

Altınordu Kaymakamlığınca karşılanan malzeme ile şehit annesinin evinin duvarlarının boya, bakım ve onarımı yapıldı.

Eşi yaklaşık 3 yıl önce vefat eden, oğlu ile yaşayan Şükriye Gülseren, personele yemek ve çay ikram etti.

Gülseren, "Evimin duvarları çok kirlenmişti. Bana ziyarete geldiklerinde onlara bir talepte bulundum. Allah razı olsun yaptılar. Tertemiz oldu ve temiz şekilde oturacağım. Kış temizliği oldu." dedi.

- "Şehit ailelerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya devam edeceğiz"

Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin ise müdürlük olarak 2019'da haklarında kamuya yararlı bir işte çalışma cezası olan yükümlülerle birlikte 8 şehit ailesinin evinin boya, bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yükümlülerin Kovid-19 nedeniyle idari izinde olduğunu anımsatan Tekin, şehit annesinin ihtiyacını beyan etmesi üzerine personelin, "Müdürüm, biz bu işi gerçekleştiririz." dediklerini anlattı.

Tekin, personelin evin boya, bakım ve onarımını iki günde tamamladıklarını ifade ederek, "Bu anlamda müdürlüğümüzde çalışan personelimize cani gönülden teşekkür ediyorum. Şehit yakınlarımıza, ailelerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ordu'da şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı

Ordu'da şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı

Ordu'da şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı

Ordu'da şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı

Ordu'da şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı

Ordu'da şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı

Ordu'da şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı

Ordu'da şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı

Ordu'da şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı

Ordu'da şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı

Ordu'da şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı

Ordu'da şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı

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