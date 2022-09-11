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Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

11.09.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

Ordu'da seyir halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı.

Giresun'dan Samsun yönüne giden Gökhan I. (37) yönetimindeki 52 M 5333 plakalı minibüste yolculuk eden Özlem Yayla (34) iddiaya göre aracın ani fren yapmasıyla dengesini kaybederek açık kapıdan dışarı savruldu.

Beton zemine düşen Yayla, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekibince yapıldıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Başından ağır yaralanan kadının tedavisine hastanenin yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Minibüs açık kapı kaza

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