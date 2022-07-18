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Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildi

18.07.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildi

Ordu'nun Çamaş ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdeki 2 kişi tahliye edildi.

Kentte aralıklarla devam eden yağış akşam saatlerinde yeniden şiddetlendi.

Yağışın şiddetlenmesi sonucu Çamaş ilçesine bağlı Budak Mahallesi'nde yaşayan Cemal ile Fatma Duymaz çiftinin evinin çevresine su ve çamur birikti.

Evin heyelana karşı risk oluşturduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Çamaş Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler çifti evden tahliye etti.

Bu sırada bir itfaiye eri, Fatma Duymaz'ı sırtına alarak araca kadar taşıdı.

Duymaz çifti, Fatsa ilçesinde bir otele yerleştirildi.

- Traktörde mahsur kalan traktör sürücüsü halatla kurtarıldı

Öte yandan Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki Akçaova Irmağı'nda Adem Arslan, traktörünü yıkamak istediği sırada aracıyla birlikte akıntıya kapılarak sürüklendi.

Arslan, suda devrilen traktörün üzerine çıkarak yardım istedi.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Sürücü Arslan, halat yardımıyla bulunduğu yerden kıyıya çıkarıldı.

Diğer taraftan Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'nde bir yola ait istinat duvarının çökme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildi

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildi

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildi

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildi

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildi

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildi

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildi

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildi

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildi

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildi

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Ordu heyelan mahsur

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