Diğer taraftan Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'nde bir yola ait istinat duvarının çökme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu sırada bir itfaiye eri, Fatma Duymaz'ı sırtına alarak araca kadar taşıdı.

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildi

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