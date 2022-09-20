YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da silahla yaralama olayına karışan 8 kişiden 5'i tutuklandı

Ordu'da silahla yaralama olayına karışan 8 kişiden 5'i tutuklandı

20.09.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da silahla yaralama olayına karışan 8 kişiden 5'i tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İlçede 16 Eylül'de bir iş yerinin işletmecileri S.O. ve Ö.S'nün silahla yaralanmasına ilişkin yakalanan C.K, Ö.Ç, S.S, S.Ö, E.A, Y.Y.B, Y.A.P. ve E.Ö. Ünye Adliyesinde savcılık işlemeleri sonrası mahkemeye çıkarıldı.

C.K, Ö.Ç, S.S, S.Ö, E.A. tutuklandı, Y.Y.B, Y.A.P. ve E.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Eylül'de bir iş yerinin işletmecileri S.O. ve Ö.S'nün silahla yaralandığı saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlatmış, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 zanlı Gürcistan sınırı, şüphelilere yer ve silah temin ettiği belirlenen 1 kişi Altınordu, 5 zanlı ise Ünye ilçesinde yakalanmıştı.

Ordu'da silahla yaralama olayına karışan 8 kişiden 5'i tutuklandı

Ordu'da silahla yaralama olayına karışan 8 kişiden 5'i tutuklandı

Ordu'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Ordu'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Ordu'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Ordu'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Ordu'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Ordu'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Ordu'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Ordu'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Ordu'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Ordu'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ordu Ünye

Ordu Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:07
Öğle
12:27
İkindi
15:54
Akşam
18:38
Yatsı
19:58
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.