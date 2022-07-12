Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Nuriye Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinden Ordu istikametine seyreden M.A'nın kullandığı 34 DG 3823 plakalı otomobil, önünde seyreden F.K'nın kullandığı 35 AIF 520 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, araçlarda bulunan G.A, H.M. ve E.K, yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz