YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

12.07.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Nuriye Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinden Ordu istikametine seyreden M.A'nın kullandığı 34 DG 3823 plakalı otomobil, önünde seyreden F.K'nın kullandığı 35 AIF 520 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan G.A, H.M. ve E.K, yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ordu Ünye

Ordu Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:05
Sabah
05:00
Öğle
12:39
İkindi
16:38
Akşam
20:08
Yatsı
21:55
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.