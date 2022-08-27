YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

27.08.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

Ordu'nun menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda sıcak hava balonu deneme uçuşu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler kentin marka değerini artırmak ve turizmi 12 aya yaymak adına başlattığı hamleler artarak devam ediyor.

Güler geçen yıl yayla turizminde ilk olan, Kapadokya başta olmak üzere birkaç şehirde uygulanan balon turizmini Ordu'ya taşıdı. Büyük yankı uyandırdığı belirtilen deneme çalışmaları bu yıl da sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında, Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki menderesler üzerinde deneme uçuşu gerçekleştirildi. Sıcak hava balonu, mendereslerin üzerinde tur atarak görsel şölen sundu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, söz konusu çalışmanın bölge turizmine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Suyabatmaz, Perşembe Yaylası'nın sıcak hava balonu turizmine son derece elverişli olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Doğasıyla, havasıyla güven içerisinde uçuşunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Artık turist uçurabilme noktasında son adımımızı da tamamlamış bulunuyoruz. Bu adımın hem Ordu'nun ekonomisini canlandırmasında hem de gelecek olan turist sayısını artırmak adına en önemli rollerden birini oynayacağını düşünüyoruz."

Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ordu sıcak hava balonu

Ordu Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:11
Sabah
05:43
Öğle
12:35
İkindi
16:18
Akşam
19:18
Yatsı
20:43
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.