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Ordu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

03.07.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Ordu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu-Ulubey yolu Akpınar Mahallesi'nde Mehmet A.K. yönetimindeki 52 DN 198 plakalı ve Sadi Ü'nün kullandığı 52 DA 138 plakalı otomobiller ile Avni K. idaresindeki 52 DS 008 plakalı hafif ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada 3 sürücü ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ordu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Ordu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Ordu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Ordu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Ordu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Ordu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Ordu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Ordu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

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