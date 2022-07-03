Alınan bilgiye göre, Ordu-Ulubey yolu Akpınar Mahallesi'nde Mehmet A.K. yönetimindeki 52 DN 198 plakalı ve Sadi Ü'nün kullandığı 52 DA 138 plakalı otomobiller ile Avni K. idaresindeki 52 DS 008 plakalı hafif ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Ordu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

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