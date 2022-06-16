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Ordu'dan Rusya ve Japonya'ya Türk somonu ihracatı

16.06.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz: - "2021 yılı içerisinde su ürünleri yetiştiriciliği sektöründen ilimiz ekonomisine yaklaşık 200 milyon liralık katkı sağlanmıştır"

Ordu'da üretimi her geçen yıl artan kafes balıkçılığı hem kent ekonomisine hem de istihdama katkı sağlıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Tuncay Sonel, Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ile Perşembe ilçesinde kafes balıkçılığı yapılan işletmeleri ziyaret etti.

Bölgede inceleme yapan Vali Sonel, tarım, hayvancılık ve balıkçılık alanında Ordu'da çok güzel işler ve çalışmalar yapıldığına dikkati çekti.

Perşembe ilçesinde kafes balıkçılığı yapan ve tescilli Türk somonu üretenleri ziyarete geldiklerini belirten Sonel, şunları kaydetti:

"Tarım ve hayvancılık sektörlerinde olduğu gibi balıkçılık sektöründe de Tarım ve Orman Bakanlığımızın büyük destekleri var. Arkadaşlarımız da bu işi gayet güzel yapıyorlar. Burada yaptıkları üretimle hem aile hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Buradan Rusya'ya ve Japonya'ya Türk somonu ihracatı yapılıyor. Haziran ayının sonuna kadar Türk somonunun hasadı buradan yapılıyor."

Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz da kentte iç sularda yapılan kafes balıkçılığına yönelik bilgi verdi.

Altınordu ve Perşembe ilçelerinde ağ kafeslerde Türk somonu ve levrek yetiştiriciliği yapıldığını anlatan Yılmaz, ilde 32 tesis bulunduğunu aktardı.

Yılmaz, Ordu'da 2020 yılında toplam 3 bin 537 ton Türk somonu ve levrek üretimi gerçekleştirilirken, 2021'de üretimin yüzde 45 arttığına işaret ederek, "Toplam 5 bin 111 ton Türk somonu ve levrek üretimi gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı içerisinde su ürünleri yetiştiriciliği sektöründen ilimiz ekonomisine yaklaşık 200 milyon liralık katkı sağlanmıştır. 2022 yılında da iç su ve denizlerimizdeki balık üretimimizin artması beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Ordu'dan Rusya ve Japonya'ya Türk somonu ihracatı

- Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz: - "2021 yılı içerisinde su ürünleri yetiştiriciliği sektöründen ilimiz ekonomisine yaklaşık 200 milyon liralık katkı sağlanmıştır"

Ordu'dan Rusya ve Japonya'ya Türk somonu ihracatı

Ordu'dan Rusya ve Japonya'ya Türk somonu ihracatı

Ordu'dan Rusya ve Japonya'ya Türk somonu ihracatı

Ordu'dan Rusya ve Japonya'ya Türk somonu ihracatı

Ordu'dan Rusya ve Japonya'ya Türk somonu ihracatı

Ordu'dan Rusya ve Japonya'ya Türk somonu ihracatı

Ordu'dan Rusya ve Japonya'ya Türk somonu ihracatı

Ordu'dan Rusya ve Japonya'ya Türk somonu ihracatı

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