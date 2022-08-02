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Ordulu kadın 61 yaşında ehliyet sahibi oldu

02.08.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordulu kadın 61 yaşında ehliyet sahibi oldu

Altınordu ilçesinde yaşayan Habibe Şen, çocukluğundan itibaren kurduğu araba kullanma hayalini, 61 yaşında gerçekleştirdi.

İlçedeki bir sürücü kursuna kaydolan Habibe Şen, eğitimin ardından girdiği sınavları geçerek ehliyet almaya hak kazandı.

İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvuran Şen'e, işlemleri tamamlanarak ehliyeti teslim edildi.

İki çocuk ve dört torun sahibi Habibe Şen, AA muhabirine, İstanbul'da çalışıp emekli olduktan sonra eşi Emin Şen ile memleketi Ordu'ya döndüklerini söyledi.

Eşine yaklaşık 5 yıl önce MS tanısı konulduğunu belirten Şen, "Bu nedenle ihtiyaç duyduğum için 61 yaşında ehliyet aldım. Biraz da arkadaşlarımın tavsiyesine uyarak, kendim de isteyerek aldım. Kısmet bugüneymiş." dedi.

Şen, küçüklüğünden itibaren araç kullanmak istediğini dile getirerek, "Yani ben de kullanmak istiyordum. İmreniyordum, aslında imrenmekten de ziyade bir heves. Bakıldığında bu bir ihtiyaç." diye konuştu.

Eşiyle zamanlarının bir bölümünü Altınordu'daki evlerinde, bir kısmını da Kabadüz ilçesindeki köylerinde geçirdiklerini anlatan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle araca köyde daha çok ihtiyaç oluyor. Ehliyet almadan önce eşim nasıl kullanması gerektiğini öğretiyordu. İnşallah otomatik araç aldığım zaman daha iyi kullanacağım. Çocuklarım da sürekli ehliyet almamı söylüyordu. Eşim de şimdi rahatsız olduğu için biraz daha gayret ettim. İlk girişte sınavı geçtim ve ehliyetimi aldım."

- "Eğitimin yaşı yok"

Şen, kadınlara tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Eğitimin yaşı yok. İstedikten sonra her şey olur. Bazen 'Bizim işimiz değil.' diyerek geri çekiliyorlar. Aslında hepimizin işi. Yani genç olsun, yaşlı olsun, orta yaş olsun. Sonuçta ihtiyaç. Şu anda anlıyorum, ehliyetin çok ihtiyaç olduğunu."

Sürücü kursunun sahibi Ömer Keleş ise kursa bazen sürpriz adayların da geldiğini belirterek, "Eğitimin yaşı olmadığını gösteren Habibe hanıma öncelikle çok teşekkür ediyorum. 61 yaşında ehliyet alarak bizi çok gururlandırdı. Eğitim süreci de çok güzel ve eğlenceli geçti. Diğer insanlara da örnek olmasını diliyorum." dedi.

Ordulu kadın 61 yaşında ehliyet sahibi oldu

Ordulu kadın 61 yaşında ehliyet sahibi oldu

Ordulu kadın 61 yaşında ehliyet sahibi oldu

Ordulu kadın 61 yaşında ehliyet sahibi oldu

Ordulu kadın 61 yaşında ehliyet sahibi oldu

Ordulu kadın 61 yaşında ehliyet sahibi oldu

Ordulu kadın 61 yaşında ehliyet sahibi oldu

Ordulu kadın 61 yaşında ehliyet sahibi oldu

Ordulu kadın 61 yaşında ehliyet sahibi oldu

Ordulu kadın 61 yaşında ehliyet sahibi oldu

Ordulu kadın 61 yaşında ehliyet sahibi oldu

Ordulu kadın 61 yaşında ehliyet sahibi oldu

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