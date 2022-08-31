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Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı

31.08.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ordu'nun üçüz ninelerinden olan Emriye Sarı'nın cenazesi toprağa verildi.

Sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan 90 yaşındaki üçüz ninelerden Emriye Sarı'nın cenazesi yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Üçüzlerden tek hayatta kalan Hacer Sarı, kardeşinin tabutunun başında gözyaşı döktü.

Emriye Sarı'nın cenazesi, Yazlık Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sarı'nın yakınları ve komşularının yanı sıra Perşembe Kaymakamı Levent Yetkin ve Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan da katıldı.

Başkan Tandoğan, gazetecilere, üçüz ninelerin Ordu'nun ve ilçenin simgesi olduğunu belirterek, "İkisi vefat etti. Şu anda biri kaldı hayatta, kendisine uzun ömürler diliyorum. Vefat eden Emriye teyzeye ise Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." dedi.

Üçüz ninelerden Hayriye Sarı ise 2016'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Hayriye, Hacer ve Emriye Sarı, 2014'te bir televizyon programına konuk olmuş, program yetkililerini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, üçüz ninelere yardım sözü vermişti.

Bunun ardından üçüz ninelerin evi, Ordu Valiliği ve Perşembe Kaymakamlığı tarafından yeniden yaptırılmıştı.

Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı

Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı

Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı

Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı

Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı

Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı

Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı

Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı

Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı

Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı

Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı

Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı

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