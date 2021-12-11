Ordu'nun asırlık lezzeti "Perşembe ceviz helvası" marketlerde görücüye çıkıyor

ORDU (AA) HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun "sakin şehir" unvanına sahip Perşembe ilçesinde, meyan kökü, süt, şeker, ceviz ve limon tuzu kullanılarak hazırlanan cevizli helva, yapılan çalışma sonrası market raflarında tüketiciyle buluşturulacak.

Kentte, asırlardır damakları tatlandıran ve bir süre önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan Perşembe ceviz helvası, barındırdığı besin değerleriyle adeta "enerji deposu" olarak biliniyor.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, AA muhabirine, asırlık lezzet ceviz helvasının uzun yıllardır babadan oğula geçen bir gelenekle üretilerek bugüne kadar taşındığını söyledi.

Her geçen yıl talebin arttığı ceviz helvasının, son dönemde il dışına da gönderildiğini dile getiren Tandoğan, helvayı üreten ustaların taleplere zaman zaman yetişmediğini belirtti.

Helvanın meyan kökü, süt, şeker, ceviz ve limon tuzuyla hazırlandığını anlatan Tandoğan, helvanın yapımında glikoz kullanılmadığına dikkati çekti.

Maharetli ustaların elinde hazırlanan helvanın, haftanın belirli günlerinde halk pazarında satışa sunulduğunu belirten Tandoğan, hem görüntüsü hem de lezzetiyle bu ürünün gelecek nesillere de aktarılması için yeni ustaların yetiştirildiğini söyledi.

Tandoğan, Perşembe ceviz helvasını daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla çalışma başlatıldığına işaret ederek, "Şu anda bu ürünün paketlenip market raflarında satışa sunulması için Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Bir nevi bunu, endüstri ürünü haline getirmeye çalışıyoruz." dedi.

- "Sunum olarak göze daha iyi hitap etmesini amaçlıyoruz"

Hava şartlarına göre helvanın şekil aldığını anlatan Tandoğan, "Soğukta biraz donuyor, sıcak havada ise hafiften yumuşuyor. Şu anda bunun araştırmasını yapıyoruz. Adeta çikolata gibi kalıplara koyarak nasıl satışa sunabiliriz, bunun araştırması içerisindeyiz. Sunum olarak göze daha iyi hitap etmesini amaçlıyoruz. Bu konuda işin ustalarıyla sürekli istişare halindeyiz. İnşallah bütün market raflarında bu ürün olacak." diye konuştu.

Helvanın taklidinin de yapılmaya başlandığını belirten Tandoğan, vatandaşlara sahte ürün almamak için araştırma yapmalarını önerdi.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılan Ordu Tanıtım Günleri etkinliklerinde gurbetçiler tarafından en çok bu ürüne talep olduğunu bildiren Tandoğan, bu durumun sevindirici olduğunu kaydetti.

İlçede yaklaşık 25 yıldır helva üretimi yapan Birol Düzgün, geçmişi çok eskilere dayanan bu tatlıda kimyasal madde bulunmadığını söyledi.

Odun ateşinde hazırlanan lezzetin müşteriler tarafından çok beğenildiğini dile getiren Düzgün, "Belki 150 yıllık olan bu gelenek aynı şekilde lezzetini korumaktadır." dedi.

Ustalardan Nuri Şahin ise aileden üçüncü kuşak olarak mesleği sürdürdüğünü anlatarak, ellerinden geldiği kadarıyla helvayı gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kilogramını 50 liradan sattıkları helvanın alıcısının çok olduğunu ifade eden Şahin, helvanın son dönemde taklidinin yapılarak "Perşembe ceviz helvası" adı altında satıldığını, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirtti.