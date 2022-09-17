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Ordu'ya gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor

17.09.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'ya gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor

Ordu'ya il dışından gelen üniversite öğrencileri, kentin bazı noktalarında kurulan stantlarda karşılanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine, Karadeniz'in incisi Ordu'nun yeşili ve mavisiyle Türkiye'nin en güzel illerinden biri olduğunu söyledi.

Ordu Üniversitesi'ni kazanan il dışındaki gençlerin kente gelmeye başladığını belirten Genç, şunları kaydetti:

"19 Eylül'de Ordu Üniversitesi açılıyor. Bizler de Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatlarıyla ilimize gelen gençlerimizi karşılamak için yeni terminalde, üniversite girişinde ve havaalanında stantlar kurduk. Buralarda il dışından gelecek 5 bin 800 gencimizi ağırlayıp, yurtlara transferini sağlayacağız. Dolayısıyla aracı olmayan gençlerimiz rahatlıkla yurtlara yerleşmiş olacaklar."

Genç, Ordu'da yurt başvurusunda bulunan tüm gençlere yurt çıktığına işaret ederek, "Yine yurt kaydı başlamayan gençlerimize de sayın Valimiz Tuncay Sonel'in himayelerinde misafirhanelerde yerleri ayarlandı. Dolayısıyla Ordu Üniversitemizi kazanan hiçbir gencimiz açıkta kalmayacak. Devletimizin tüm imkanları onlar için seferber edildi." dedi.

Gençleri araçlarla yurtlara, kalacakları yerlere taşıyacaklarını anlatan Genç, "Böylelikle de aracı olmayan gençlerimize güzel bir hizmet olacak. Ordu'yu bilmeyen şehir dışından gelen gençlerimiz için de güzel bir kolaylık olacak. Ben gençlerimize başarılar diliyorum. Stantlarda, ulaşımda görev yapan personel arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ordu'ya gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor

Ordu'ya gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor

Ordu'ya gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor

Ordu'ya gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor

Ordu'ya gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor

Ordu'ya gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor

Ordu'ya gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor

Ordu'ya gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor

Ordu'ya gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor

Ordu'ya gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor

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Anahtar Kelimeler:
Ordu stant

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