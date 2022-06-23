Osman Yağmurdereli AKM'deki özel konserle anıldı

İSTANBUL (AA) - Devlet sanatçısı Osman Yağmurdereli, vefatının 14’üncü yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenen özel bir konserle anıldı.

Sunuculuğunu Çiğdem Tunç'un üstlendiği konserde, sanatçılar Yeşim Salkım, Ozan Orhon, İsmail Türüt, Umut Akyürek, Elif Buse Doğan, Uğur Aslan, Mehsem Özşimşir, Yusuf Güney, Tayfun ve Banu Zorlu sahne aldı.

Müzisyenliğinin yanı sıra yapımcı, oyuncu ve siyasetçi kimlikleriyle de tanınan sanatçının anısına düzenlenen özel akşamda, TRT Müzik tarafından hazırlanan Osman Yağmurdereli belgeseli de gösterildi.

- "Beni yine fark etsin diye mavi giydim"

Konser öncesinde konuşma yapan sanatçının eşi Esin Yağmurdereli, Osman Yağmurdereli'nin manevi hatırasını hissetmek için konsere gelen herkese şükranlarını sunarak, bu özel konseri organize eden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti.

Esin Yağmurdereli, 14 senedir eşinin hatıralarıyla yaşadığını ve hep 14 dakika önce kaybetmiş gibi hissettiğini dile getirerek, "Onu unutmak çok zor. O bizim hep yanımızda manevi olarak. Bizleri buraya toplayabiliyor. Çünkü herkese karşı sevgi ve şefkat doluydu. Spor camiası, medya, basın, siyaset, her yerde kendini çok sevdirmişti. Çünkü iyi yürekli bir adamdı. Güzel yüzlü bir adamdı." dedi.

Konsere mavi bir elbiseyle gelme nedenine de değinen Esin Yağmurdereli, "O bana abimin düğününde aşık olmuş. Altı ay bekledi. Neticede iyi ki evet demişim, iyi ki evlenmişim. Bu gecede belki ruhu buradadır diye beni yine fark etsin diye mavi giydim." diye konuştu.

- Osman Yağmurdereli

Trabzon'da 1953'te dünyaya gelen Yağmurdereli, 55 yıllık yaşamına çok sayıda başarı sığdırdı. Gazi Üniversitesi'nde müzik eğitimi alan sanatçı, bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1975 yılında ilk kez sahnelerle tanıştı.

Yorumcu olarak ünlenen Yağmurdereli, 1990'da ilk albümü "Nişan Yüzüğü"nü yayımladı, "Bir Bir Birilerine" ve "Eller Eller" şarkılarıyla ise tanındı.

Oyunculuğa "İz Peşinde" ve "Bizim Mahalle" dizileriyle başlayan Yağmurdereli, oyunculuk serüvenini "Bir İhtimal Daha Var", "Keloğlan Kara Prens'e Karşı", "Yeni Bir Yıldız", "Bir Aşkın Bittiği Yer", "Biraz Neşe Biraz Keder" ve "Sevgi Çıkmazı" filmleriyle sinemada devam ettirdi.

Altın Kelebek Ödülleri’nde 5 yıl üst üste “En İyi Yapımcı Ödülü”ne layık görülen usta sanatçı, 2007'de milletvekili seçilerek siyasete atıldı.