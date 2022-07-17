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Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

17.07.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü geçişlerinde Kurban Bayramı tatilinin ardından tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Bayram öncesi 8 Temmuz'da yoğun araç geçişi olan köprü, tatilden dönüşlerde de tercih ediliyor.

Köprünün Yalova kesiminden Kocaeli ve İstanbul yönüne tatilcilerin akıcı bir yoğunluğu oluşturduğu gözlendi.

Yalova'ya geliş istikametinde de zaman zaman yoğunluk oluşurken ekipler güzergahlarda önlemlerini artırdı.

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Yalova köprü

Yalova Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:47
Sabah
05:39
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:39
Yatsı
22:22
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

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