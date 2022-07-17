Bayram öncesi 8 Temmuz'da yoğun araç geçişi olan köprü, tatilden dönüşlerde de tercih ediliyor.

KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla dönüşe geçen tatilciler, Osmangazi Köprüsü'nün Kocaeli kesiminde akıcı trafik yoğunluğuna neden oldu.

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

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