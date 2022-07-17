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Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

17.07.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla dönüşe geçen tatilciler, Osmangazi Köprüsü'nün Kocaeli kesiminde akıcı trafik yoğunluğuna neden oldu.

Bayram öncesi 8 Temmuz'da yoğun araç geçişi olan köprü, tatilden dönüşlerde de tercih ediliyor.

Köprünün Kocaeli ve İstanbul yönünde tatilcilerin akıcı bir yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Köprünün Dilovası'ndan Yalova'ya giden yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
köprü

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:44
Sabah
05:36
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:37
Yatsı
22:20
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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