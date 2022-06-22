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Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

22.06.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye ve Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği 20 şüpheliye yönelik Osmaniye merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Osmaniye ve Adana'daki adreslerde bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli aranıyor.

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

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