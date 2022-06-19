Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki pistte düzenlenen yarışlar; baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, 4'lü ve 3'lü taylar ile ithal A ve B kategorilerinde yapıldı.

Osmaniye'de 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

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