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Osmaniye'de atık su döküldüğü iddia edilen Savrun Çayı'ndan numune alındı

28.09.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de atık su döküldüğü iddia edilen Savrun Çayı'ndan numune alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Savrun Çayı'na atık su döküldüğü iddiaları üzerine numune alınarak inceleme başlatıldı.

Ceyhan Nehri'ne dökülen Savrun Çayı'na atık su boşaltıldığı, renginin değiştiği ve çevreye koku yayıldığını iddia eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince sudan numune alınarak inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de atık su döküldüğü iddia edilen Savrun Çayı'ndan numune alındı

Osmaniye'de atık su döküldüğü iddia edilen Savrun Çayı'ndan numune alındı

Savrun Çayı’na kimyasal su döküldüğü iddiası

Savrun Çayı’na kimyasal su döküldüğü iddiası

Savrun Çayı’na kimyasal su döküldüğü iddiası

Savrun Çayı’na kimyasal su döküldüğü iddiası

Savrun Çayı’na kimyasal su döküldüğü iddiası

Savrun Çayı’na kimyasal su döküldüğü iddiası

Savrun Çayı’na kimyasal su döküldüğü iddiası

Savrun Çayı’na kimyasal su döküldüğü iddiası

Savrun Çayı’na kimyasal su döküldüğü iddiası

Savrun Çayı’na kimyasal su döküldüğü iddiası

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Osmaniye Kadirli inceleme

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