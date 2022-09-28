Bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince sudan numune alınarak inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de atık su döküldüğü iddia edilen Savrun Çayı'ndan numune alındı

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