Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi ile Ziraat Odası Başkanı Ünal Köksal, yangından zarar gören alanda inceleme yaptı.

Yazlamazlı köyünde, Veli Gökçe ve Mehmet Sevimliye ait buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Osmaniye'de buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü

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