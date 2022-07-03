OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında 2 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Karakütük köyü Tokgözler Mezarlığı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman işletme ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına aldı.
Yaklaşık 2 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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