OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, dere yatağına atılan araç lastikleri belediye ekiplerince kaldırıldı.
İlçe belediyesi ekipleri, Kumarlı Mahallesi'ndeki Karaçay Deresi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler, iş makineleriyle dere yatağına atılan araç lastiklerini topladı.
Toprakkale Belediye Başkanı Mehmet Daşöz, ilçenin her noktasında temizlik konusunda çok hassas olduklarını söyledi.
Karaçay Deresi'ne kötü niyetli kişiler tarafından atılan lastikleri hızlıca toplattıklarını belirten Daşöz, "Burası yerleşim yerinin dışında bir yer. Biraz gözden ırak bir yer. Bazı kötü niyetli insanlar bu tür şeyleri yapabiliyorlar. Biz de elimizden geldiğince dikkat ediyoruz ve hızlı bir şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz. Toprakkale için üzücü bir olay. Çok şükür hızlı bir şekilde müdahale ettik. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.
Osmaniye'de dere yatağı araç lastiklerinden temizlendi
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