YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

10.06.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Kadirli sınırlarındaki ormanlık alanda arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramalarda, ekili 55 bin kök Hint keneviri, 4 jeneratör, 1 sulama motoru ile 400 metre hortum ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:23
Sabah
05:08
Öğle
12:39
İkindi
16:31
Akşam
20:01
Yatsı
21:38
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.