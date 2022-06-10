OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Kadirli sınırlarındaki ormanlık alanda arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.
Aramalarda, ekili 55 bin kök Hint keneviri, 4 jeneratör, 1 sulama motoru ile 400 metre hortum ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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