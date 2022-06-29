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Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan minibüsün sürücüsü öldü

29.06.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan minibüsün sürücüsü öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarpan minibüsün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 44 HR 868 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Şekerdere viyadüğü yakınlarında emniyet şeridinde park halinde bulunan, A.Y. idaresindeki 54 AFE 984 plakalı mısır yüklü kamyonete çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, aynı araçtaki Y.A. yaralandı. Yaralı, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün cesedi ise incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan minibüsün sürücüsü öldü

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trafik kazası Osmaniye

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