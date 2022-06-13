YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

13.06.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar suda mahsur kaldı.

Zabıta ekiplerince ilçedeki bazı yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler yağış ve oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını ise su bastı.

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:08
Öğle
12:40
İkindi
16:31
Akşam
20:02
Yatsı
21:40
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! “Yeniden doğmuş bakire...”

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! “Yeniden doğmuş bakire...”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.