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Osmaniye'de sulama kanalına düşen genç boğuldu

06.07.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de sulama kanalına düşen genç boğuldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen 18 yaşındaki genç boğuldu.

İlçeye bağlı Hardallık köyü yakınlarındaki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında elini yıkamak isteyen Batuhan Önerge (18), ayağının kayması sonucu kanala düşerek akıntıya kapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen köylüler, kaybolan Önerge'yi bulmak için kanal boyunca arama yaptı.

Önerge'nin cansız bedeni, düştüğü yerin yaklaşık 3 kilometre uzağında köylülerce bulunarak sudan çıkarıldı.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Önerge'nin ailesi ile Hardallı köyündeki akrabalarını ziyaret etmek için geldiği öğrenildi.

Osmaniye'de sulama kanalına düşen genç boğuldu

Osmaniye'de sulama kanalına düşen genç boğuldu

Osmaniye'de sulama kanalına düşen genç boğuldu

Osmaniye'de sulama kanalına düşen genç boğuldu

Osmaniye'de sulama kanalına düşen genç boğuldu

Osmaniye'de sulama kanalına düşen genç boğuldu

Osmaniye'de sulama kanalına düşen genç boğuldu

Osmaniye'de sulama kanalına düşen genç boğuldu

Osmaniye'de sulama kanalına düşen genç boğuldu

Osmaniye'de sulama kanalına düşen genç boğuldu

Osmaniye'de sulama kanalına düşen genç boğuldu

Osmaniye'de sulama kanalına düşen genç boğuldu

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Osmaniye boğulma

Osmaniye Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:30
Sabah
05:14
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:05
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