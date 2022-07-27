OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde trafonun kablolarının çalınması sonucu caddedeki çok sayıda ev karanlıkta kaldı.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 168 TOKİ'ler Caddesi'ndeki bazı vatandaşlar, evlerinde elektriklerinin kesilmesinin ardından durumu yetkililere bildirdi.
Bölgede planlı kesinti olmaması üzerine caddeye elektrik akımı sağlayan trafoyu kontrol için sevk edilen ekipler, kabloların çalındığını tespit etti.
Ekipler, hırsızlık nedeniyle caddedeki 66 evde elektrik kesintisi yaşandığını belirledi.
Durumun polise bildirilmesinin ardından yapılan çalışmalarda şüphelilere ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü keser ve kerpeten bulundu.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Osmaniye'de trafonun kablolarının çalınması nedeniyle çok sayıda ev karanlıkta kaldı
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